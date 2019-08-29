На зустрічі Зеленського і фракції "Слуга народу" говорили винятково про законотворчість, - Яременко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Яременко зазначив: "Сьогодні було багато зустрічей - з делегацією стаферів сенатського комітету США із зовнішніх справ, з делегацією Атлантичної ради.

Спільно з Дмитром Разумковим зустрілися з послами держав Великої сімки розповісти про організацію роботи нової Верховної Ради.

Було навчання роботі в залі ВРУ - там головне правильно тиснути на кнопки (думаю, що освіти вистачить).

Але найважливіша подія дня - зустріч майбутньої фракції СН з президентом Зеленським.

Президент традиційно був енергійний, жвавий, наступальний. Такий, як має бути.

Говорили винятково про законотворчість.

Попри неприховане і цілком зрозуміле бажання президента нарощувати політичні та законодавчі темпи фракція більшістю голосів вирішила не нехтувати парламентськими процедурами: усі кілька десятків першочергових законопроектів, напрацьованих президентською командою за останні місяці, будуть на наступному тижні за прискореною процедурою розглянуті в комітетах.

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Від 9 вересня два тижні поспіль ми розглядатимемо і прийматимемо їх в сесійній залі.

Ці закони охоплюють широкий спектр питань - від змін до Конституції стосовно скасування депутатської недоторканості, до спрощення низки процедур і умов ведення підприємницької діяльності. І ще дуже багато чого між тим.

Але перші законодавчі нововведення ми проголосуємо вже завтра, щойно розберемось з організаційними і кадровими питаннями.

Почнемо з високого старту.

А у вечері встигли обмінятись кількома словами з в.о.голови Деснянської РДА щодо проблем району - в суботу вранці зустрінемось з паном Сергієм Снопковим біля метро Лісова обговорити як зменшити незручності киянам, спричинені будівництвом у тому районі.

Завтра, ще перед початком роботи, започаткуємо новий церемоніал і традицію - вшануємо полеглих на війні та на Майдані. Людей, які ціною життя дали нам шанс змінити країну на краще".