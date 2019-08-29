Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада

За інформацією Дрогобицької міської ради, з-під завалу звільнили ще одну жінку, "на жаль, без ознак життя", пише Цензор.НЕТ. Станом на опівніч інформація про третю загиблу не підтверджена.

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У ДСНС повідомили, що вдалося врятувати домашнього кота.





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Роботи тривають.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

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