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29.08.19 07:30

Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці обвалення житлового будинку в Дрогобичі Львівської області.

За інформацією Дрогобицької міської ради, з-під завалу звільнили ще одну жінку, "на жаль, без ознак життя", пише Цензор.НЕТ. Станом на опівніч інформація про третю загиблу не підтверджена.

Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 01

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Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 02

У ДСНС повідомили, що вдалося врятувати домашнього кота.

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Тіло жінки дістали з-під завалів у Дрогобичі, - міськрада 04

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Роботи тривають.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

На місці обвалення були виявлені тіла двох загиблих. За даними ДСНС, під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

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