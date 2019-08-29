Жителі окупованого Армянська знову скаржаться на викиди з "Кримського титану"

Попри те, що містяни скаржаться на задуху вночі, моніторинг викидів з кислотонакопичувача "Кримського титану" проводиться лише вдень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За словами депутата так званої міської ради Армянська Віктора Мохова, ситуація погіршилася у середині серпня, коли на півночі Криму була нестерпна спека. Він зазначає, що викидів менше, аніж минулого року, але вони добре відчуваються. Люди скаржаться на задуху, подразнення слизових, алергію.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявилиперевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

У червні 2019 року жителі Армянська знову скаржилися на погане самопочуття і пов'язували це з погіршенням екологічної обстановки в місті. На початку серпня фахівці Гідрометцентру зафіксували підвищений рівень забруднення повітря в окупованих Армянську і Красноперекопську.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

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