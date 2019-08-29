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29.08.19 08:43

"Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Партія "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина" відкликали своїх представників з парламентського комітету з питань свободи слова.

"Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Про це було оголошено 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії "Опозиційна платформа – За життя" та чотири від "Слуги народу".

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

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Представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є "одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради.

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