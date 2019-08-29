Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 6:00 29 серпня триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття).

Усі жителі пошкодженого будинку евакуйовані, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологів ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам), вирішується питання про їхнє тимчасове розселення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організована робота двох оперативних ділянок по обидва боки завалу), і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих.

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"У ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб з них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних установ з різними травмами.

Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)", - повідомили в ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічні розрахунки та 29 одиниць техніки, зокрема пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування зі спеціальним обладнанням.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".