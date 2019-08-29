США допускають можливість повернення Туреччини в програму F-35, якщо вона повністю відмовиться від російських С-400, - глава Пентагону

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив у середу, 28 серпня, міністр оборони США Марк Еспер.

У нього поцікавилися, чи готові будуть США повернути Туреччину в проєкт виробництва літаків F-35, якщо вона відмовиться від експлуатації ЗРС С-400.

"Ні. Не за моїми уявленнями... Я абсолютно ясно про це говорив і в публічному, так і в приватному порядку в контактах з турецькими колегами: йдеться або про F-35, або про С-400. Не про обидві (системи озброєнь. – Ред.). Не можна одну поставити у гараж, а іншу викотити (для застосування. – Ред.). Або одне, або інше", - пояснив глава військового відомства США.

При цьому він допустив, що у разі повної відмови Анкари від ЗРС С-400 Вашингтон може вивчити питання про повернення Туреччини в програму виробництва F-35.

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"Повторюся: вона (турецька влада. – Ред.) має позбутися програми С-400... і потім ми можемо розглянути це", - заявив Еспер.

За його словами, ситуація навколо F-35 і С-400 в американсько-турецьких відносинах змін не зазнала.

"Ми перебуваємо там, де перебуваємо. Це викликає жаль. Як я говорив, Туреччина - давній партнер і союзник, і я сподівався, що вона стане знову рухатися в нашому напрямку і виконувати те, про що багато років тому домовилася НАТО: припиняти вкладати кошти в російську техніку, техніку радянської ери. А вони (турки. – Ред.), здається, рухаються в іншому напрямку", - додав керівник Пентагону.

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп прокоментував покупку Туреччиною російських ракетно-зенітних систем С-400.

"Я не звинувачую Туреччину, оскільки є багато обставин та інших проблем", - зазначив Трамп. Він підкреслив, що Сполучені Штати зможуть "легко продати іншим країнам" американські винищувачі F-35.