Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 120- та 82-мм мінометів, а під Широкиним застосував БПЛА із закріпленим ВОГ-17. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів;
- чотири рази поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - з метою завдання максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новолуганського ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
- у районі Зайцевого - заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;
- поблизу Новотошківського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Майорська противник тричі порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
В одному з випадків, о 12:25, здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут", що становив загрозу мирному населенню і персоналу, який перебував на КПВВ "Майорське".
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню:
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Мар'їнки ворог здійснював обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї, а поблизу Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.