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29.08.19 08:28

Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в межах якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.

За словами джерела видання, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Він зазначив, що серед тих, хто займається розглядом питання фінансування безпеки України, міністр оборони Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

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Як повідомлялося, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

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