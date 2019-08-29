Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми у боргу перед тими, хто загинув за нашу незалежність, перед їхніми сім'ями. Ми зобов'язані показати, що українці боролися та продовжують боротися за свою державу недарма", - йдеться в заяві партії, опублікованій у Facebook.
Новообрані депутати дорогою до Ради також планують зупиниться в місцях масових розстрілів Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, щоб ушанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України.
"Це не просто формальність. Кожен депутат, ухвалюючи закони, має усвідомлювати свою відповідальність перед пам'яттю про людей, які з дерев'яними щитами пішли проти озброєних силовиків і перемогли. Саме завдяки їм у нас є шанс будувати Україну, про яку мріють у Львові та Харкові, Києві й Полтаві, жити у якій захочуть наші співвітчизники з Криму та Донбасу", - повідомили в партії.
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