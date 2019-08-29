Обвалення під'їзду в Дрогобичі: затримано двох працівників комунального підприємства, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

В порядку ст.208 КПК України 28 серпня поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич.

За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".