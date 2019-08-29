Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук. ВIДЕО

Про це заявив журналістам представник президента в парламенті Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає всі кадрові рішення: і уряд, і Генеральний прокурор, і СБУ. Також ми намагатимемося провести в перший же день реєстрацію найважливіших ініціатив та дати їм поштовх для того, щоб найближчим часом все, що ми пообіцяли, втілилося в життя. Крім того, ми проголосували за внесення до порядку денного на голосування законопроєкту про депутатську недоторканність", - заявив він, зазначивши, що планують ухвалити законопроєкт у першому читанні, щоб на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, прийняти його в цілому.

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"Ми докладемо всіх зусиль, процедурних та процесуальних, щоб сьогодні ми мали можливість проголосувати за законопроєкт (про депутатську недоторканність. - Ред.) і вже на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, проголосувати в цілому, щоб ми продемонстрували, що за 5 днів можна вирішити те, що не могли вирішити 28 років", - резюмував Стефанчук.