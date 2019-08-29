Нардепи Верховної Ради 9 скликання склали присягу. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час урочистого засідання Верховної Ради 9 скликання народні депутати склали присягу. До присяги нардепів привів найстарший нардеп Юлій Іоффе.
Після прочитання тексту присяги хор виконав Молитву за Україну.
Потім спікер ВР попереднього скликання Андрій Парубій оголосив перерву в засіданні до 13 години для підписання народними депутатами тексту присяги, отримання нагрудного знака нардепа.
Також за цей час народні депутати мають зареєструватися для участі в першому пленарному засіданні Верховної Ради нового скликання, яке має розпочатися о 13.00.
Після цього Парубій закрив урочисте засідання ВР 9 скликання.