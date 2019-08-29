Пам'яті Героїв Іловайська: біля Стіни пам'яті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Важко усвідомлювати, що всі ці портрети — це наші загиблі діти, які ніколи не повернуться додому. Хоч як нам важко все це пережити, ми мусимо пам’ятати, що нашим дітям було набагато важче, ніж нам, тому — не здаватися! Адже ми живі доти, доки живе пам’ять про нас. Зазвичай пам’ять про батьків несуть діти. Росія перевернула природне коло життя і тепер ми — батьки — бережемо пам’ять про наших дітей", — каже мати загиблого п’ять років тому у цей день бійця з 51-ї бригади Людмила Гуменюк.

Помолитися та віддати шану загиблим Героям сьогодні прийшло багато родин полеглих українських воїнів — матері, дружини, діти, побратими, волонтери з усіх регіонів України.

"Час не лікує рани, проте може стирати з пам’яті імена тих, завдяки кому ми живемо. Тому наша справа нести імена наших героїв і пам’ять про ці події крізь час для майбутніх поколінь", — каже дружина ветерана, Голова ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО", Наталя Московець.

Також читайте: Список 272 українських Воїнів, загиблих і зниклих безвісти в районі Іловайська 29 серпня 2014 року









