Я не маю персонального конфлікту. Я вважаю, що дуалізм нам не потрібен, - Кличко про розділення повноважень мера Києва і глави КМДА

Про це мер розповів у кулуарах ВРУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я не маю персонального конфлікту. Я відстоюю інтереси киян ... Вважаю, що дуалізм нам не потрібен ... Я не відстоюю посади. Але вважаю, те, що відбувається - це не децентралізація, а централізація", - заявив він.

На уточнювальне запитання про те, чи буде спілкуватися з Главою Офісу Президента Андрієм Богданом, який, ініціював його відставку, Кличко повідомив, що "вже їде з парламенту".

Також мер Києва нагадав, що звернувся в КСУ щодо роз'яснення про правомірність заняття посади мера і глави КМДА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.