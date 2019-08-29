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29.08.19 11:10

Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що фракція політсили в перерві засідання Ради проведе консультації з приводу голосування за кандидатуру прем'єра.

Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура

Про це він сказав у коментарі журналістам після складання присяги, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Консультації тривають. Ми чули слова президента про те, що Гончарук буде хорошим прем'єром, але поки він тільки кандидат. Я знаю Гончарука давно. Він добре себе зарекомендував у громадському секторі і в нього є алгоритм законодавчої роботи. Але ще буде засідання фракції щодо кандидатури прем'єра (в перерві засідання Ради, яка триватиме до 13:00. - Ред.)", - сказав Качура.

Також депутат підтвердив, що сьогодні на порядку денному є законопроєкт про зняття депутатської недоторканності і народні обранці мають намір за нього проголосувати.

"До того ж, це буде повне зняття недоторканності, тому що з деяких фракцій до нас підходили з пропозиціями відтягнути ухвалення цього закону до зими або зняти недоторканність неповною мірою", - сказав він, не повідомивши, які конкретно депутати просили не голосувати за зняття депутатської недоторканності.

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