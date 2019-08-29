Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Особливо звертаємо вашу увагу на необхідність завершення роботи по внесенню змін до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим". Як вам відомо, в рамках діяльності Конституційної комісії України спеціально створеною нею Робочою групою на чолі з доктором юридичних наук, професором Буткевичем В.Г. та за активною участю Меджлісу кримськотатарського народу розроблений законопроєкт "Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)" , який передбачає удосконалення існуючого статусу АРК як невіддільної складової України та вказує на те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Чубаров зазначає, що одночасно з законопроєктом про внесення змін до Конституції України також підготовлені два законопроєкти, які йдуть у пакеті з вищевказаним проєктом - законопроєкти "Про статус кримськотатарського народу" і "Про корінні народи в Україні".

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"Ми переконані, що саме зі схваленням вказаних вище законопроєктів України, наша держава здійснить кардинальний крок на шляху ліквідації наслідків геноциду, скоєного радянською владою по відношенню до кримськотатарського народу та відновленню його прав як корінного народу України", - підсумували в Меджлісі.



