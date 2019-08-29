Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо президент сказав "так", то ми це робитимемо. Швидко і якісно", - сказав Рябошапка журналістам у четвер, після урочистого засідання Ради, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він очолити Генеральну прокуратуру.

На запитання коли очікувати рішень, що стосуються реформування Генеральної прокуратури, заступник голови Офісу Президента відповів: "Думаю, що сьогодні".

"До ухвалення офіційного рішення я не можу коментувати це (реформування Генпрокуратури. - Ред.) ...Можемо ввечері про це поспілкуватися", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

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