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29.08.19 11:31

Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка

Заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка прогнозує ухвалення рішень парламентом, що стосуються реформування Генеральної прокуратури України, вже сьогодні протягом дня.

Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо президент сказав "так", то ми це робитимемо. Швидко і якісно", - сказав Рябошапка журналістам у четвер, після урочистого засідання Ради, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він очолити Генеральну прокуратуру.

На запитання коли очікувати рішень, що стосуються реформування Генеральної прокуратури, заступник голови Офісу Президента відповів: "Думаю, що сьогодні".

"До ухвалення офіційного рішення я не можу коментувати це (реформування Генпрокуратури. - Ред.) ...Можемо ввечері про це поспілкуватися", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

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