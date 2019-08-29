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29.08.19 11:36

Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Депутати від "Слуги народу" о 12:30 зберуться на засідання фракції для обговорення кадрових питань.

Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Про це повідомив у кулуарах парламенту Давид Арахамія, який претендує на пост глави фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я точно знаю, що в новому Кабміні має залишитися Оксана Маркарова. Вона великий фахівець", - заявив він.

На уточнювальне запитання про майбутнє глави МВС Арсена Авакова він зазначив, що це "дуже складне питання".

Він сказав, що доля міністерських портфелів і порядок денний роботи парламенту буде обговорюватися на засіданні фракції.

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Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають сьогодні сформувати тимчасову президію, створити фракції і групи, заслухати спікера Парубія, обрати лічильну комісію, вибрати нового спікера і його заступників, заслухати позачергове послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни, доповіді підготовчої робочої групи, розподілити комітети, визначити формат погоджувальної ради і висвітлення роботи парламенту, призначити новий уряд, міністрів, голову Служби безпеки України, дати згоду на призначення нового генерального прокурора.

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