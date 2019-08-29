"Слуга народу" і "Євросолідарність" проведуть перші засідання фракцій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"О 12.20 відбудеться фракція, перше засідання, прямо в залі засідань", - сказав Корнієнко журналістам, зазначивши, що у Верховній Раді поки немає приміщень, крім залу засідань, де могла б зібратися фракція.

Корнієнко також розповів, що найближчим часом питання з приміщенням, де може проводити свої засідання фракція "Слуга народу", буде вирішене і підтвердив, що це приміщення буде в конгресово-виставковому центрі "Парковий" в центрі Києва. "Зараз юридичне питання утрясається", - сказав він.

Він також нагадав, що головою фракції буде Давид Арахамія, і у нього буде 15 заступників. "Я - перший заступник", - сказав Корнієнко.

Крім того, засідання фракції партії "Європейська Солідарність" Верховної Ради IX скликання відбудеться о 12:00 в четвер.

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"Сьогодні о 12.00 відбудеться засідання фракції, перше після складання присяги", - повідомив лідер політичної сили Петро Порошенко журналістам.

Порошенко також анонсував "монолітне" голосування фракції за питання порядку денного.