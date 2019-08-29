Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади Генерального прокурора", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я напишу заяву про звільнення, як тільки буде кому її розглядати, - Луценко

Нагадаємо, Юрій Луценко був призначений на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року.

Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", опублікованого на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради в зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

11 червня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

12 червня Луценко заявив, що Президент України не мав права вносити до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора України, оскільки для його звільнення потрібна його особиста заява або недовіра депутатів Верховної Ради.