Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді

Про це він пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Неможливо лідеру перетворень залишитися чистим і незабрудненим, коли у розпал агресії сильного ворога-сусіда реформуєш таку правоохоронну структуру, як МВС, на самому дні суспільної довіри - у його найнижчій точці", - наголосив директор департаменту комунікацій МВС.

Шевченко зазначив, що поліція не допомагала жодній політичній силі, натомість зайняла єдину прийнятну європейську модель рівновіддаленості, перебування "над сутичкою", адекватно реагувала на правопорушення. Таким чином, відомство деполітизоване, вважає Шевченко.

Розпочаті в 2015 році реформи необхідно продовжити, адже, за словами Шевченка, середньострокова стратегія розвитку системи МВС розрахована до 2020 року.

Шевченко відзначає заслуги Авакова як одного з провідних захисників незалежності України в збройному протистоянні російській агресії: силове звільнення від сепаратистів Харківської ОДА 8 квітня 2014 року. Відновлення Нацгвардії. Мобілізація добровольців. Створення, озброєння і зміцнення добровольчих батальйонів міліції та Нацгвардії в МВС, які воювали і захищали країну, жертвуючи життям і здоров'ям.

Також директор департаменту комунікацій МВС звертає увагу на позитивні зміни в поліції, такі як: реформа забезпечення правопорядку на масових акціях, реформа і зміцнення кримінальної поліції.

"Нульова толерантність до правопорушників у погонах. Принцип "скоїв злочин - відповідай за законом". Ніхто не відмазує і не покриває своїх. Ефективні результати роботи Департаменту внутрішньої безпеки НП. Непримиренне викриття корупціонерів у власних лавах", - зауважив Шевченко.

Крім того, Шевченко відзначає високу оцінку роботи з боку міжнародних партнерів. Активні та ефективні комунікації зі стратегічними союзниками (США, Канада, країни ЄС).

"За 5 років реалізовано понад 100 проєктів з різних напрямків реформ, близько 160 зустрічей на рік і понад 20 міжнародних документів підписано", підсумував Шевченко.

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