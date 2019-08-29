Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кулуарах парламенту сталася перепалка між Рудиком і главою апарату ВР.

Рудик склав присягу нардепа і допущений до сесійної зали. Однак під час реєстрації йому не видають картку для голосування, оскільки, за словами глави апарату, таке рішення ухвалено на підставі листа секретаріату ЦВК: оскаржується процедура голосування і відбувається перерахунок голосів на низці дільниць 198 округу за рішенням суду.

Рудик наголосив: "Оскаржується процедура голосування, а не моє обрання... До того ж є норма, що нардеп вступає в повноваження після складання присяги, а я її вже склав".

Водночас представник ЦВК повідомив, що сьогодні вночі 6-й Апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ЦВК про визнання Рудика переможцем.

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Раніше, 12 серпня, Верховна Суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. ЦВК зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 та 10 серпня. 21 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом у мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика.