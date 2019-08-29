Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.

"Олег Сенцов у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово". Згідно з тієї інформацією, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Усі разом. Але це все настільки ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьоване, - це так", - сказав він.

Також читайте: Сенцова доставлено в московське СІЗО "Бутирка" в межах процесу обміну, - російський "Интерфакс"

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомляється.