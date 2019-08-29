Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Новий значок зеленого кольору має круглу форму і напис "Слуга народу".

"Партія "Слуга народу" користується своїми нагрудними значками - ми спеціально замовили. Тут є посвідчення народного депутата. Ще дуже важливий елемент - картка для голосування. Фракція "Слуга народу" буде особисто голосувати. Буде вносити в Конституцію найближчим часом норму про те, що депутат може втратити свої повноваження через голосування не особисто. Тому ця картка для нас символ реальних змін у Верховній Раді, які ми будемо починати із себе", - сказав Корнієнко.

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Стандартний значок, який отримують усі новообрані парламентарії, має вигляд синьо-жовтого прапора з написом "народний депутат України". Його носять на лівому лацкані піджака.

У свою чергу Дмитро Разумков, на своїй сторінці в мережі Facebook, опублікував фото значка і посвідчення народного депутата.