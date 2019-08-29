"Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Слухайте, у нас є квотний принцип, щось же треба віддавати опозиції. Вони самі делегують, це не ми кажемо, що давайте буде Шуфрич чи Рабінович, чи Медведчук. Вони кажуть, що ми бачимо таку людину. Ми можемо сказати тільки те, що ми вам віддаємо цей комітет, беріть і делегуйте. Тобто ви маєте питання про Шуфрича адресувати ОПЗЖ - це їхня квота і вони фактично делегували особу. Ми погодилися, тому що там був такий список, чесно кажучи, Шуфрич не така вже й погана людина", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовча група скоротила до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова, який має очолити Шуфрич

"Він же хоче про свободу слова казати, давайте подивимося, як він це робитиме. Він дуже хоче, а нам однаково", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.