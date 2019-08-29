Гончарук буде прем'єр-міністром, - Герус після засідання фракції "Слуга народу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це після засідання фракції заявив депутат ВР від фракції "Слуга народу", представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

"Гончарук буде прем'єром", - сказав Герус журналістам у четвер у кулуарах парламенту.

Нагадаємо, раніше потенційний глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован - претенденти на посаду прем'єр-міністра України.

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