Загороднюка запропоновано на посаду міністра оборони, - нардеп Яременко

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо кандидатури міністра оборони України в майбутньому Кабміні, нардеп сказав: "Загороднюк, Андрій Загороднюк".

Нагадаємо, Андрій Загороднюк - екскерівник проєктного офісу реформ Міноборони, навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік і Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.