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29.08.19 13:25

Кулебу запропонують на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, а Пристайка - на главу МЗС, - нардеп Яременко

На посади віцепрем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ країни в майбутньому Кабміні пропонуються кандидатури Дмитра Кулеби та Вадима Пристайка, заявляє нардеп Богдан Яременко ("Слуга народу").

Кулебу запропонують на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, а Пристайка - на главу МЗС, - нардеп Яременко

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зовнішньополітичний блок, напевно, найбільш збалансований за всю історію України: віцепрем'єр з європейської інтеграції - Кулеба і Пристайко - міністр закордонних справ", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту після засідання майбутньої фракції "Слуги народу" в четвер.

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Дмитро Кулеба зараз обіймає посаду постійного представника України в Раді Європи.

Вадим Пристайко зараз обіймає посаду заступника голови Офісу Президента України.

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