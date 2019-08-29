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29.08.19 13:22

Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення

Ім'я кандидата на главу Міністерства охорони здоров'я стане приємною несподіванкою для всіх.

Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення

Про це журналістам у кулуарах сказав депутат від "Слуги народу", радник президента Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

Також він назвав деякі прізвища, затверджені СН на посади у виконавчій владі.

Зокрема прем'єром стане Олексій Гончарук, генпрокурором - Руслан Рябошапка, главою СБУ - Іван Баканов. Міністерство з гуманітарної політики очолить Володимир Бородянський, а Маркарова збереже посаду міністра фінансів.

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"Щодо МОЗу буде дуже приємна несподіванка з точки зору професіоналізму людини. Він буде працювати на користь здоров'я народу України", - додав Потураєв.

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