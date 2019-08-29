До КС надійшло подання 45 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конституційного Суду України.

Парламентарії у своєму поданні просять перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) ч.1 п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 та 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Зокрема, йдеться в тексті подання, нардепи просять КС перевірити на відповідність статтям Конституції України і визнати неконституційними згадані вище положення закону "Про ДБР" щодо повноважень президента України призначати на посаду директора Бюро, трьох членів Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР, його першого заступника і заступника.

Також нардепи просять Суд перевірити на конституційність положення закону щодо інформування директором Держбюро розслідувань президента України з основних питань діяльності ДБР і його підрозділів, про виконання покладених на них завдань і щорічного подання главі держави письмового звіту про діяльність Бюро за попередній рік і визнати ці положення неконституційними.

Парламентарії просять Конституційний Суд відкрити провадження за цим конституційним поданням; визнати його невідкладним і розглянути це конституційне подання в місячний термін.

Також читайте: Конституційний Суд перевірить на відповідність Конституції три закони України, що стосуються ОРДЛО