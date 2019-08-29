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29.08.19 14:32

До КС надійшло подання 45 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про ДБР

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції країни (конституційності) деяких положень закону "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015р № 794-VIII.

До КС надійшло подання 45 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Конституційного Суду України.

Парламентарії у своєму поданні просять перевірити на відповідність Конституції України (конституційність) ч.1 п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 та 3 частини другої статті 23 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

Зокрема, йдеться в тексті подання, нардепи просять КС перевірити на відповідність статтям Конституції України і визнати неконституційними згадані вище положення закону "Про ДБР" щодо повноважень президента України призначати на посаду директора Бюро, трьох членів Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР, його першого заступника і заступника.

Також нардепи просять Суд перевірити на конституційність положення закону щодо інформування директором Держбюро розслідувань президента України з основних питань діяльності ДБР і його підрозділів, про виконання покладених на них завдань і щорічного подання главі держави письмового звіту про діяльність Бюро за попередній рік і визнати ці положення неконституційними.

Парламентарії просять Конституційний Суд відкрити провадження за цим конституційним поданням; визнати його невідкладним і розглянути це конституційне подання в місячний термін.

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