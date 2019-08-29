Суд скасував реєстрацію Рудика нардепом, - ЦВК

"Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 серпня 2019 року, ухваленого відповідним судом як судом першої інстанції, визнано протиправними дії Комісії щодо реєстрації Рудика С.Я. народним депутатом України. А також – скасовано зазначену постанову ЦВК від 23 серпня 2019 року... Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 серпня 2019 року, ухваленого відповідним судом як судом першої інстанції, визнано протиправними дії Комісії щодо реєстрації Рудика С.Я. народним депутатом України. А також – скасовано зазначену постанову ЦВК від 23 серпня 2019 року ... і призупинено дію цієї постанови .... в частині реєстрації його народним депутат м України, до набрання згаданого рішення законної сили", - повідомляється на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, ЦВК визнала обраним в окрузі №198 Сергія Рудика 5 серпня. 12 серпня Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі, крім того, були визнані протиправними дії ЦВК, і комісію зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і 10 серпня.

При цьому в ЦВК зазначили, що постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК зі встановлення результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з прийняттям нового рішення, яким в задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено.

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14 серпня кандидат від "Слуги народу" по округу №198 Наталя Дьяченко звернулася в Шостий апеляційний адмінсуд з позовом про скасування реєстрації кандидата Рудика народним депутатом. 21 серпня ЦВК встановила результати виборів в окрузі №198, визнавши обраним самовисуванця Рудика. 25 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі 198 за позовом кандидата від "Слуги народу".

28 серпня ЦВК повідомила, що завершила реєстрацію всіх 424 народних депутатів України, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня.

29 серпня почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання.