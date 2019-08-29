"Батьківщина" не в опозиції до більшості в Раді, але є червоні лінії, - Тимошенко

Про це журналістам сказала лідерка фракції Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підтримка незалежності України людьми рекордна і досягла показників 1991 року. Тому фракція "Батьківщини" вирішила, що ми не переходимо в опозицію. Ми будемо працювати поза більшістю, але підтримаємо будь-які рішення і законопроєкти, спрямовані на благо України", - сказала вона.

Водночас Тимошенко окреслила червоні лінії, через які "Батьківщина" не буде переступати "і зробить все для того, щоб інші їх не переступали".

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Перша з них - питання миру. На думку Тимошенко, він має бути досягнутий без капітуляції і здачі інтересів України. Друге - підтримка української культури, духовності і мови, де, як вважає Тимошенко, відкат не допустимий.

Також вона заявила, що буде боротися з повсюдною бідністю.

Третьою червоною лінією Тимошенко назвала ринок землі. "Батьківщина" виступає проти хаотичного її продажу. Також вона підкреслила, що стратегічні державні підприємства повинні залишатися у власності народу України.

Остання червона лінія - це розслідування корупційних справ. "Ми як фракція будемо уважно стежити за тим, як розслідуються корупційні справи попередніх керівників держави і наскільки ефективно буде йти боротьба".

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