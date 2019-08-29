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29.08.19 14:45

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження у справі за позовом колишнього мера Києва Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби України та генерального прокурора Юрія Луценка.

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження та зобов'язав відповідачів подати письмові пояснення щодо позову і докази на їх підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше ексмер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

Також Черновецький вимагав зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон 01

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