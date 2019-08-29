Зеленський обговорив із Туском результати саміту G7

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомляється, сторони обговорили перебіг та основні результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Французька Республіка).

Глава Української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до "Групи семи".

Також Президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті "Сімки" в США у 2020 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома?

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії виступають прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії до "Групи семи" і відновлення формату "Групи восьми".