У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм пам'яті героїв Іловайської битви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мітингу-реквіємі взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео Олег Богачук

Після завершення мітингу відбулася церемонія покладання квітів до стели з портретами загиблих, а військові віддали данину пам'яті героям салютними пострілами.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Юрій Бутусов, Олександр Данилюк.

































































































Герой України Ігор Гордійчук





























Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ