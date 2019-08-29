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29.08.19 15:05

У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм пам'яті героїв Іловайської битви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі відбуваються заходи, присвячені Дню пам'яті героїв Іловайської битви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мітингу-реквіємі взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Відео Олег Богачук

Після завершення мітингу відбулася церемонія покладання квітів до стели з портретами загиблих, а військові віддали данину пам'яті героям салютними пострілами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День пам'яті героїв Іловайської битви: в центрі Києва зібралися сотні людей, щоб віддати шану загиблим захисникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 01

Юрій Бутусов, Олександр Данилюк.

У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 02
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 03
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 04
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 05
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 06
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 07
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 08
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 09
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 10
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 11
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 12
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 13
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 14
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 15
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 16
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 17
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 18
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 19
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 20
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 21
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 22
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 23
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 24
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 25
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 26
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 27
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 28
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 29
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 30
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 31
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 32
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 33
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 34
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 35
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 36
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 37
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 38
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 39
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 40
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 41
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 42
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 43
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 44
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 45
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 46
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 47
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 48
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 49

Герой України Ігор Гордійчук


У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 50

У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 51
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 52
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 53
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 54
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 55
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 56
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 57
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 58
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 59
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 60
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 61
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 62

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 63
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 64
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 65
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 66
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 67
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 68
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 69
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 70
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 71
У центрі Києва відбувся мітинг-реквієм памяті героїв Іловайської битви 72

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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