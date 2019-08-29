"Голос" хоче побачити програму уряду і дізнатися імена міністрів. Потім вирішимо, йти в опозицію чи ні, - Юрчишин

Про це журналістам повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Спершу "Голос" хоче побачити програму, яку буде реалізовувати уряд, і дізнатися нарешті ці таємничі прізвища, які заповнять урядові посади. Тому що не можна бути в опозиції до того, про що не знаєш, - поки ще не існуючого уряду. Тому фракція збереться і визначиться. Мені здається, що ми будемо займати максимально конструктивну позицію в тих питаннях, де будуть позитивні рішення, де не буде заходів за червоні лінії", - зазначив він.

Серед червоних ліній Юрчишин назвав здачу інтересів України у зовнішній політиці, спробу скасування закону про українську мову як державну і недотримання економічних інтересів країни.

Також Юрчишин упевнений, що у всіх фракціях вже є готові законопроєкти, які вони збираються реалізувати, і що часу на розкачку немає.

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