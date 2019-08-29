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29.08.19 15:35

Потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами депутатську недоторканність, - Разумков

Кандидат на пост голови Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" Дмитро Разумков наголошує, що новий парламент нарешті вирішить питання скасування депутатської недоторканності, і це мають підтримати всі політичні сили, а не займатися піаром на цій темі.

Потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами депутатську недоторканність, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно вибудувати нові партнерські відносини між владою і опозицією, перейти від голосувань за підкилимні домовленості до голосування за спільні інтереси нашої держави. Першим тестом для цього стане голосування саме за цю депутатську недоторканність", - сказав Разумков, виступаючи з трибуни Верховної Ради в четвер під час обговорення його кандидатури на пост спікера.

Він зазначив, що всі політичні сили говорили про це вже багато років. "Нарешті, потрібно закінчити цей піар і зняти з нас із вами ту саму депутатську недоторканність", - наголосив Разумков.

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