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29.08.19 16:05

Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми

У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти про внесення змін до ст.93 Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу і в статті 85 і 101 Конституції щодо уповноважених Верховної Ради.

Зеленський вніс у Раду проєкти змін до Конституції про діяльність омбудсмена і референдуми

Як повідомляється на сайті парламенту, ініціатором обох законопроєктів виступив президент України Володимир Зеленський. Законопроєкти зареєстровано 29 серпня під  №№1015 і 1016 відповідно. Їхній текст поки не оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.

Ст.93 Конституції стосується права законодавчої ініціативи у Верховній Раді. У чинній редакції вона належить президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів України. Законопроєкти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово.

П.17 ст.85 та ст.101 стосується призначення, звільнення і діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини. П.17 є єдиним пунктом ст.85, в якому йдеться про парламентських уповноважених.

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