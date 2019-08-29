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29.08.19 16:19

Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

На зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський сказав, що за новий уряд голосуватимуть пакетом.

Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На міністерські посади в Кабміні було висунуто таких кандидатів:

МЗС - Вадим Пристайко
Міноборони - Андрій Загороднюк
Міносвіти - Ганна Новосад
МОЗ - Зоряна Черненко
Мінфраструктури - Віталій Криклій
Мінфін - Оксана Маркарова
ЖКГ, Мінрегіон - Альона Бабак
Міненерго - Олексій Оржель
Мінекономрозвитку + АПК - Тимофій Милованов
Мінкультури + Мінспорту - Володимир Бородянський
 МВС - Арсен Аваков

Пакет відповідних президентських подань уже зареєстровано в Раді.

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