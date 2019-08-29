Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На міністерські посади в Кабміні було висунуто таких кандидатів:

МЗС - Вадим Пристайко

Міноборони - Андрій Загороднюк

Міносвіти - Ганна Новосад

МОЗ - Зоряна Черненко

Мінфраструктури - Віталій Криклій

Мінфін - Оксана Маркарова

ЖКГ, Мінрегіон - Альона Бабак

Міненерго - Олексій Оржель

Мінекономрозвитку + АПК - Тимофій Милованов

Мінкультури + Мінспорту - Володимир Бородянський

МВС - Арсен Аваков

Пакет відповідних президентських подань уже зареєстровано в Раді.

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