Новий склад Кабміну голосуватимуть пакетом, - Зеленський

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На міністерські посади в Кабміні було висунуто таких кандидатів:
МЗС - Вадим Пристайко
Міноборони - Андрій Загороднюк
Міносвіти - Ганна Новосад
МОЗ - Зоряна Черненко
Мінфраструктури - Віталій Криклій
Мінфін - Оксана Маркарова
ЖКГ, Мінрегіон - Альона Бабак
Міненерго - Олексій Оржель
Мінекономрозвитку + АПК - Тимофій Милованов
Мінкультури + Мінспорту - Володимир Бородянський
МВС - Арсен Аваков
Пакет відповідних президентських подань уже зареєстровано в Раді.