У День пам'яті захисників України США закликають РФ припинити агресію

Відповідне повідомлення розміщене в Twitter посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми згадуємо тих, хто пожертвував життям заради незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми спільно з народом України закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в публікації.

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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День встановлено "На підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві..." згідно з Указом президента від 23 серпня 2019 року.

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Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли внаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.