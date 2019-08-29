Разумков відключив депутату від ОПЗЖ Волошину мікрофон за виступ російською мовою

Інцидент стався під час обговорення кандидатури Руслана Стефанчука на посаду віцеспікера Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Депо".

Волошин заявив, що має право виступати мовою своїх виборців. Після цього звук виступу в трансляції з Ради зник. Після того, як Олег Волошин перейшов на українську мову, Разумков дав йому можливість закінчити репліку.

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В середині серпня депутати фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" заявляли, що виступатимуть у Верховній Раді мовою, якою "їм зручно".