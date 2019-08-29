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29.08.19 17:27

"Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи

Президент України Володимир Зеленський закликає Верховну Раду до конструктивної та копіткої роботи, щоб не стати парламентом, який проіснував лише рік.

"Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз зрозуміло, що парламент цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? У вас є всі шанси потрапити в підручники як парламент, який зробив неймовірне, який втілив у життя все, що не змогли зробити за попередні 28 років, як парламент, в якому не було бійок, прогулів, "кнопкодавства", вся Україна вас дуже просить, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб новий парламент увійшов в історію, як "парламент, який проіснував менше всього - 1 рік". "Фактично, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - підкреслив він.

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"Найголовніше завдання, яке стоїть перед вами, зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Російською Федерацією Криму", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що щиро вірить, що так і буде. "Зробімо, всі депутати, всі партії, зробімо це разом! Спасибі вам! Слава Україні!", - завершив свою промову президент.

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