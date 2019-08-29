"Розпускати Раду не так страшно", - Зеленський закликав депутатів до конструктивної роботи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз зрозуміло, що парламент цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? У вас є всі шанси потрапити в підручники як парламент, який зробив неймовірне, який втілив у життя все, що не змогли зробити за попередні 28 років, як парламент, в якому не було бійок, прогулів, "кнопкодавства", вся Україна вас дуже просить, а тільки конструктив і щоденна копітка робота на благо українського народу", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що не хотів би, щоб новий парламент увійшов в історію, як "парламент, який проіснував менше всього - 1 рік". "Фактично, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - підкреслив він.

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"Найголовніше завдання, яке стоїть перед вами, зміцнення національної безпеки і оборони, завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Російською Федерацією Криму", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що щиро вірить, що так і буде. "Зробімо, всі депутати, всі партії, зробімо це разом! Спасибі вам! Слава Україні!", - завершив свою промову президент.