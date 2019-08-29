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29.08.19 17:52

Впродовж декількох тижнів в Україну прибуде місія МВФ, - Гончарук

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Олексій Гончарук заявив, що місія Міжнародного Валютного Фонду прибуде до України впродовж найближчих декількох тижнів. Переговори будуть іти про нову програму.

Впродовж декількох тижнів в Україну прибуде місія МВФ, - Гончарук

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Тому вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною", заявив Гончарук.

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За його словами, співпраця з міжнародними кредиторами є необхідною умовою для забезпечення фінансової стабільності України.

Раніше у Нацбанку повідомляли, що нова програма співпраці з МВФ буде терміном до 4 років, а обсяг її фінансування становитиме до 10 мільярдів доларів.

Напередодні у МВФ повідомили, що місія фонду, яка вестиме переговори з Україною, прибуде до Києва тоді, коли буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.

Нагадаємо, раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В рамках затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.

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