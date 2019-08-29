Головне завдання нового уряду - економічне зростання, - прем'єр-міністр Гончарук

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед новим урядом найважливіше завдання – економічне зростання, тому що всі проблеми, які я перерахував, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно рости. Рости не на 2-3%, а мінімум на 5-7%", - сказав він.

Серед головних проблем Гончарук назвав розбиту інфраструктуру, жахливий стан ЖКГ, війну на сході країни і корупцію.

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За словами кандидата на посаду прем'єра, для забезпечення економічного зростання потрібно зробити ресурси дешевими, знизити кредитні ставки за кредитами, забезпечити незалежність Нацбанку і змінити ставлення до України в світі.

Також Гончарук розраховує подолати контрабанду в країні як системне явище вже до кінця поточного року.

"Ще однією бідою України є контрабанда. Вона вбиває конкуренцію і не дає бізнесу нормально розвиватися. Це теж потрібно припинити, як це зробити ми добре знаємо... Я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище", - заявив Гончарук.

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За його словами, одним з головних пріоритетів нового уряду України стане здешевлення кредитів, що є необхідною умовою для розвитку української економіки.

"В Україні може бути іпотека в гривні під 12-13% - це абсолютно точно можна зробити вже наступного року. Вже цього року може знижуватися процентна ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес, це може запустити будівництво і промисловість", - сказав Гончарук.

"Дешеве кредитування – одна з тактичних цілей, яку ми поставимо перед собою найближчим часом", - додав він.

Також Гончарук заявив, що Україна буде прагнути прискорити інтеграцію з європейським енергетичним ринком, а для цього на українському енергоринку та в інфраструктурі повинна бути забезпечена конкуренція.

"Енергоринок, інфраструктура – це сфери, в яких пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція. Це означає, що Україна буде прагнути до інтеграції з європейським енергетичним ринком. За планом, це повинно відбутися в 2023 році. Це дуже довго, і ми будемо робити все для того, щоб, як мінімум, не відкласти, а, як максимум, наблизити цю дату", - сказав він.

За словами Гончарука, всі ці заходи в комплексі з іншими факторами, призведуть до того, що люди будуть в платіжках отримувати менші цифри.

"Ми перестанемо дотувати неефективність і платити надприбутки монополістам", - додав він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 9-го скликання призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів.