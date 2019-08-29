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29.08.19 18:52

Арахамія не задоволений темпом ухвалення рішень у Раді: Потрібні зміни в регламент

Глава фракції СН Давид Арахамія не задоволений нинішнім днем ​​роботи парламенту через тривале прийняття рішень.

Арахамія не задоволений темпом ухвалення рішень у Раді: Потрібні зміни в регламент

Про це він сказав журналістам в кулуарах, передає Цензор.НЕТ.

"Накопичилася маса важливих законопроектів, які має розглянути парламент. Щодня Верховна Рада має приймати не менше 10 законів. Такий темп, як сьогодні - це незадовільно, і президент у своїй промові натякнув на це", - сказав він.

Арахамія заявив про необхідність внесення змін до регламенту для прискорення ухвалення рішень.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює рівень зарплати нардепа (яку раніше він назвав мізерною), Арахамія сказав: "Для такого показника, як сьогодні, і ці 30 тисяч зарплати багато".

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