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29.08.19 19:17

САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала підозру заступнику міністра екології та природних ресурсів України.

САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Так, прокурори САП погодили підозру заступникові міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він умисно не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.

У САП не називають чиновника, проте сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірної інформації у колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Канцурака.

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САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн 01

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