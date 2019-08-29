САП погодила підозру заступнику міністра екології: Не задекларував будинок і ділянку на 5 млн

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
Так, прокурори САП погодили підозру заступникові міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він умисно не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.
У САП не називають чиновника, проте сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірної інформації у колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Канцурака.