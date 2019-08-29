Медведчук подав до суду на Кіпіані: вимагає заборонити розповсюдження книги про Стуса

Про це Кіпіані повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кум і пособник Путіна Віктор Медведчук подав на мене в суд щодо захисту своєї "честі", "гідності" та "ділової репутації" та "спростування недостовірної інформації" [лапки мої]", - написав Кіпіані.

За його словами, йдеться про книгу "Справа Василя Стуса", авторства Кіпіані, опубліковану у видавництві Vivat. Видавництво є співвідповідачем у цій справі.

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"Медведчук вимагає заборонити розповсюдження (продаж) у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги. Отже, хто хоче мати це видання - поспішіть, бо хто знає, що буде завтра. І це, ясна річ, не реванш ;)", - написав Кіпіані.

Перше засідання по цій справі відбудеться у Дарницькому суді 2 жовтня 2019 року.

За часів СРСР Віктор Медведчук був адвокатом. Він був призначений захисником поета Василя Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. Поет був категорично проти Медведчука в ролі адвоката.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

Влітку 2018 року під час зйомок фільму про Василя Стуса під назвою "Заборонений" актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що зі стрічки вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.