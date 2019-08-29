Рада підтримала призначення Загороднюка і Пристайка головами Міноборони і МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За призначення Загороднюка проголосували 314 парламентаріїв. Кандидатуру Пристайка підтримали 310 нардепів.

Нагадаємо, міністр оборони і міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента України, а інші члени уряду призначаються парламентом за поданням прем'єр-міністра.

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А.Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони, навчався у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

В.Пристайко народився 20 лютого 1970 року в Одеській області. У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут, в 1998-му - Українську академію зовнішньої торгівлі. У 1993-1994 рр. був співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті". У 1994-1997 рр. - головний економіст, начальник відділу, заступник начальника Управління торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. У 1997- 2000 рр. - заступник завідувача відділом країн Азії та Тихоокеанського регіону П'ятого територіального управління МЗС. У 2000-2001 рр. - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

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У 2001 - 2002 рр. був головним консультантом Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України. У 2002-2006 рр. - радником з політичних питань, тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

У 2007 - 2009 роках - заступник директора департаменту НАТО, в 2009-2012 рр. - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США. У 2012-2014 рр. - надзвичайний і повноважний посол України в Канаді. У 2014-2017 рр. - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник глави МЗС. З 2017 року призначений головою місії України при НАТО.

У травні 2019 року Пристайка призначено на пост заступника адміністрації президента України.