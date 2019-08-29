Ворог 9 разів обстріляв наші позиції від початку доби 29 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- біля Мар'їнки - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем;
- поблизу Новогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- в районі Зайцевого - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
- біля Луганського - з крупнокаліберних кулеметів".