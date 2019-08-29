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29.08.19 20:17

Ворог 9 разів обстріляв наші позиції від початку доби 29 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог 9 разів обстріляв наші позиції від початку доби 29 серпня, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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