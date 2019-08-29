Рада підтримала призначення Баканова главою СБУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", за призначення Баканова главою СБУ проголосували 319 депутатів.

У четвер увечері під час виступу з трибуни парламенту Баканов наголосив на необхідності ухвалити новий закон про СБУ, який "усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами".

Відповідаючи на запитання депутатів, якою він бачить СБУ - як правоохоронний орган чи як відомство зі спеціальною службою, Баканов сказав: "Є сенс об'єднати правоохоронну і спеціальну функцію".

Іван Баканов народився 2 травня 1975 року в м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Має економічну та юридичну освіту: в 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, в 2016 році - Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Із 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Студія Квартал-95".

До травня 2019 року очолював партію "Слуга народу", під час передвиборної кампанії керував штабом нинішнього президента України Володимира Зеленського.

У травні 2019 року указом президента України Баканова призначено першим заступником глави СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.